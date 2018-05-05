Mercedes SLR после работы мастеров показал себя в Монако

На улицах Монако был замечен Mercedes SLR после прохождения тюнинга.

За доработку автомобиля под вкусы его владельца взялась компания Fab Design. Результат усилий специалистов можно увидеть на выложенном в сеть видеоролике.

Изначально Mercedes SLR был создан при содействии специалистов McLaren во время сотрудничества двух компаний. Было время, когда Mercedes принадлежало 40 процентов акций британской фирмы.

Интересно, что тюнинговый экземпляр сильно напоминает прототип из компьютерных игр. Кто знает, может быть специалисты автомастерской подсознательно любители виртуальных автогонок и подготовились к заказу.

Доработанный экземпляр с двигателем V8 поразил также своими колесами с хромовой отделкой. Однако некоторые детали все же остались за кадром

Монако — город состоятельных людей. И даже не только горожане, но и туристы с достатком решили запечатлеть проезд необычного автомобиля.

Кроме того, для некоторых любопытным оказался значок V1 на переднем номерном знаке. Это говорит о том, что автомобиль принадлежит VIP-персоне.