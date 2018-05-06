Ещё
В России начались продажи нового кроссовера Lifan X70
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России начались продажи нового кроссовера Lifan X70 

Daily-Motor 56 минут назад
Фото: Daily-Motor
На российском автомобильном рынке стартуют продажи нового китайского кроссовера Lifan X70, который является фактическим преемником бестселлера X60. Несмотря на такой статус, по крайней мере первое время обе модели будут доступны в нашей стране одновременно, поэтому переживать, что X60 скоро покинет Россию, пока не стоит.
Габаритные размеры нового Lifan X70: длина — 4390 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1715 мм. Колесная база — 2620 мм, что несколько короче «шестидесятки», но при этом немного шире и выше.
Несмотря на общую платформу в «Лифан» сообщают, что разрабатывали кузов X70 с нуля и он практически не имеет ничего общего с его собратом X60.
Приводит в движение эту модель 2-литровый бензиновый атмосферный двигатель с отдачей в 136 лошадиных сил, сочетающийся с МКПП или бесступенчатым вариатором. Привод — только передний.
Daily-Motor: последние новости
Geely увеличит производство бестселлера Lynk&Co 01 Dodge Challenger SRT Hellcat уже готов к дебюту Volkswagen создаёт новый бренд Sol
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Полиция задержала водителя после погони в Москве
Volkswagen может продать некоторые свои предприятия
Водительские права начнут продлевать автоматически
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение