В России начались продажи нового кроссовера Lifan X70

На российском автомобильном рынке стартуют продажи нового китайского кроссовера Lifan X70, который является фактическим преемником бестселлера X60. Несмотря на такой статус, по крайней мере первое время обе модели будут доступны в нашей стране одновременно, поэтому переживать, что X60 скоро покинет Россию, пока не стоит.

Габаритные размеры нового Lifan X70: длина — 4390 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1715 мм. Колесная база — 2620 мм, что несколько короче «шестидесятки», но при этом немного шире и выше.

Несмотря на общую платформу в «Лифан» сообщают, что разрабатывали кузов X70 с нуля и он практически не имеет ничего общего с его собратом X60.

Приводит в движение эту модель 2-литровый бензиновый атмосферный двигатель с отдачей в 136 лошадиных сил, сочетающийся с МКПП или бесступенчатым вариатором. Привод — только передний.