Представлен первый рендер нового седана Volvo S60

Наши коллеги из американского издания Motor1 показали, как может выглядеть новый седан Volvo S60. Рендеры новой шведской 4-дверки были смоделированы на основе шпионского фото, ранее появившегося в Сети (ниже в статье).

По мнению западных журналистов, новый флагман «Вольво» получит экстерьер с резкими линиями кузова, а также стилистические решения, которые можно было наблюдать в дизайне нового V60 (фары «Молот Тора» и сдвоенный «гриль»).

Технические характеристики новинки пока не объявлены, однако предполагается, что автомобиль получит такую же моторную гамму, что и V60. Речь идет о гибридной силовой установке T6, выдающей 340 лошадиных сил, а также твин-турбированном агрегате T8 на 390 «скакунов» при 640 Нм пикового крутящего момента. В «топовых» комплектациях S60 получит систему полного привода.

Напомним, что официальная презентация нового Volvo S60 состоится летом 2018 года.