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Aston Martin случайно разместил информацию о своей новой модели
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Aston Martin случайно разместил информацию о своей новой модели 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На своем сайте Aston Martin указал о появлении DB11.
Чтобы привлечь внимание публики, автомобильные компании часто выкладывают эскизы или видеоролики о своих будущих моделях. Обычно они скрыты камуфляжем либо их изображение завуалировано.
Однако Aston Martin упомянул о DB11 на своем официальном ресурсе, причем ссылка на сообщение до сих пор не удалена. На запрос блогеров в AM ответа относительно новинки пока не поступило.
Поэтому остается только предполагать, что из себя будет представлять новый британский представитель. Некоторые эксперты предполагают, что DB11 будет выпущен в лимитированной редакции для состоятельных покупателей.
Может быть, под капотом машины расположится двигатель с восемью или двенадцатью цилиндрами. Кроме того, наверняка представитель AM будет иметь металлический окрас с зеленым оттенком.
Пока нет никакой дополнительной информации, поскольку страница с упоминанием DB11 скрыта под паролем. Однако не исключено, что Aston Martin вскоре все же поделится некоторыми сведениями.
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