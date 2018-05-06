Cadillac CTS-V и Dodge Challenger SRT Demon устроили состязание

Видео о заезде двух автомобилей выложено в сеть. Несмотря на то, что машины принадлежат к разным классам и весовым категориям, ролик может доставить удовольствие всем автолюбителям.

Изначально Demon рассматривался в качестве фаворита, поскольку этот транспорт с заряженным мотором специально был создан для гонок и заездов в режиме драга. Однако многим было интересно, насколько CTS позволит себя обогнать.

На старте Dodge сделал рывок и ушел в отрыв почти на два корпуса. Впрочем, вскоре Cadillac стал наверстывать упущенное, несмотря на меньшую мощность двигателей и наличие дополнительных пассажирских мест (что повышает массу машины).

В конечном итоге CTS-V отстал всего на 1,36 секунды. Учитывая разницу в категориях между автомобилями, разрыв во времени можно считать минимальным.