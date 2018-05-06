Как выглядит BMW 8 поколения изнутри

Стало известно, что находится в салоне BMW 8 серии.

В сети с завидной регулярностью публикуются снимки нового поколения BMW. На этот раз блогер выложил в сеть фотографии из салона представителя восьмерки в виде кабриолета.

В первую очередь обращает на себя внимание наличие давно знакомых кнопок на панели управления. В то время как многие производители заменяют весь контроль сенсорами, BMW решила некоторые кнопки все же оставить.

Однако и сенсорная часть также присутствует. Ее дополняет дисплей с системой iDrive, диагональ которого может составлять 10 дюймов и даже больше.

Водителю будет доступно четыре страницы меню монитора. В каждой из них содержится несколько сенсорных иконок.

Внутри обшивка сделана в красных и черных тонах с добавлением кожи. Выделить также можно руль спортивного типа.

Известно, что BMW готовит премьеру по случаю старта очередного Ле-Ман, который запланирован на 15 июня 2018 года. Но пока непонятно, будет ли это именно новинка из 8 серии.