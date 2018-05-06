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Как выглядит BMW 8 поколения изнутри
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Как выглядит BMW 8 поколения изнутри 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Стало известно, что находится в салоне BMW 8 серии.
В сети с завидной регулярностью публикуются снимки нового поколения BMW. На этот раз блогер выложил в сеть фотографии из салона представителя восьмерки в виде кабриолета.
В первую очередь обращает на себя внимание наличие давно знакомых кнопок на панели управления. В то время как многие производители заменяют весь контроль сенсорами, BMW решила некоторые кнопки все же оставить.
Однако и сенсорная часть также присутствует. Ее дополняет дисплей с системой iDrive, диагональ которого может составлять 10 дюймов и даже больше.
Водителю будет доступно четыре страницы меню монитора. В каждой из них содержится несколько сенсорных иконок.
Внутри обшивка сделана в красных и черных тонах с добавлением кожи. Выделить также можно руль спортивного типа.
Известно, что BMW готовит премьеру по случаю старта очередного Ле-Ман, который запланирован на 15 июня 2018 года. Но пока непонятно, будет ли это именно новинка из 8 серии.
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