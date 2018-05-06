Названа пятерка самых дешевых иномарок в РФ в мае Редакция Daily-Motor.Ru продолжает нашу традиционную рубрику с публикацией самых дешевых иномарок на российском автомобильном рынке. На этот раз наш ТОП-5 сформирован на основе анализа цен на иностранные автомобили в России по состоянию на май 2018 года. Отметим, что в сравнении с апрелем перемен в этом рейтинге не произошло. Компактный хэтчбек Ravon R2 удержал первую строчку со стартовой ценой в 439 тысяч рублей, которая по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась. Напомним, что данная модель оснащается 1,2-литровым бензиновым двигателем, выдающим 85 лошадиных сил мощности. Этот автомобиль по-совместительству также остается самым дешевым из тех моделей, которые продаются в РФ с автоматической коробкой передач.
Вторая позиция вновь досталась японскому седану Datsun on-DO — стоимость от 451 тысячи рублей. В базовой комплектации 4-дверка идет с 87-сильным мотором и «механикой».
Первую тройку замыкает еще один седан — Ravon Nexia. Ценник стартовой версии этой модели начинается от 449 тысяч рублей. Автомобиль оборудован 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 106 лошадиных сил.
В сравнении с предыдущими месяцами цена базовой комплектации китайской 4-дверки Brilliance H230, занимавшей в нашем ТОП-е четвертую позицию в апреле, не изменилась — от 459 тысяч 900 рублей за версию с 1,5-литровым мотором и «механикой», поэтому данная модель сохраняет четвертое место.
Пятерку замыкает еще один «китаец» FAW Oley. Этот седан по-прежнему продают в России по стоимости от 491 тысячи рублей. В начальной комплектации 4-дверка оснащается 102-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической трансмиссией.