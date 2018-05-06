Ещё
Названа пятерка самых дешевых иномарок в РФ в мае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа пятерка самых дешевых иномарок в РФ в мае 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Названа пятерка самых дешевых иномарок в РФ в мае Редакция Daily-Motor.Ru продолжает нашу традиционную рубрику с публикацией самых дешевых иномарок на российском автомобильном рынке. На этот раз наш ТОП-5 сформирован на основе анализа цен на иностранные автомобили в России по состоянию на май 2018 года. Отметим, что в сравнении с апрелем перемен в этом рейтинге не произошло. Компактный хэтчбек Ravon R2 удержал первую строчку со стартовой ценой в 439 тысяч рублей, которая по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась. Напомним, что данная модель оснащается 1,2-литровым бензиновым двигателем, выдающим 85 лошадиных сил мощности. Этот автомобиль по-совместительству также остается самым дешевым из тех моделей, которые продаются в РФ с автоматической коробкой передач.
Вторая позиция вновь досталась японскому седану Datsun on-DO — стоимость от 451 тысячи рублей. В базовой комплектации 4-дверка идет с 87-сильным мотором и «механикой».
Первую тройку замыкает еще один седан — Ravon Nexia. Ценник стартовой версии этой модели начинается от 449 тысяч рублей. Автомобиль оборудован 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 106 лошадиных сил.
В сравнении с предыдущими месяцами цена базовой комплектации китайской 4-дверки Brilliance H230, занимавшей в нашем ТОП-е четвертую позицию в апреле, не изменилась — от 459 тысяч 900 рублей за версию с 1,5-литровым мотором и «механикой», поэтому данная модель сохраняет четвертое место.
Пятерку замыкает еще один «китаец» FAW Oley. Этот седан по-прежнему продают в России по стоимости от 491 тысячи рублей. В начальной комплектации 4-дверка оснащается 102-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической трансмиссией.
Daily-Motor: последние новости
Составлен ТОП-10 культовых 3-дверных внедорожников Range Rover Velar обзавелся еще двумя моторами Renault показал первое изображение нового кроссовера для РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
«Мост глупости» калечит машины7
Полиция задержала водителя после погони в Москве
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
Volkswagen может продать некоторые свои предприятия
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение