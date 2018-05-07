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Проект об ответственности за санкции США в РФ внесут в Госдуму в мае
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Проект об ответственности за санкции США в РФ внесут в Госдуму в мае 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Он уточнил, что сейчас депутаты работают над законом о введении уголовной и административной ответственности за соблюдение санкций на территории РФ. 14 мая планируется внести законопроект об уголовном наказании.
Наказывать тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств, Володин предложил в апреле в ходе общения с бизнесом и экспертами. Позже первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев уточнил, что это касается физлиц. По его оценке, проект могут принять до конца весенней сессии.
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