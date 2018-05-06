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Фотогалерея: Компактный кроссовер Toyota IZOA
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Фотогалерея: Компактный кроссовер Toyota IZOA 

LiveCars.Ru 52 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
Японская компания Toyota Motor Corporation опубликовала обширную галерею нового компактного «паркетника» Toyota Izoa, представляющего собой адаптированную версию кроссовера Toyota C-HR для Поднебесной
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