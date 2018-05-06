McLaren работает над своим электромобилем 

McLaren занимается тестированием собственного EV.
Однако пока что продолжаются все необходимые инженерные расчеты. Ведь суперкар должен по своей производительности отвечать своему бензиновому аналогу.
Известно, что McLaren планирует к 2022 году сделать половину своего модельного ряда на гибридной основе. На такой же уровень планирует выйти и Volvo, но к 2025 году.
В руководстве McLaren отмечают, что клиенты перед покупкой автомобиля предпочитают проехать 35 и более километров на треке в определенном режиме. Поэтому новый EV должен отвечать заявленным потребностям.
Согласно расчетам, полностью электрический автомобиль должен был бы весить две тонны, что пока не вкладывается в концепцию McLaren. Поэтому необходима дополнительная работа конструктов.
Также известно, что компания не планирует выходить на рынок внедорожников. Поэтому McLaren будет поддерживать свое присутствие на рынке легких спортивных суперкаров.