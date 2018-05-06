«Кортеж» для Путина. Что не так с автомобилем для президента России

Подробности церемонии инаугурации президента России держатся в секрете до последнего. К примеру, неизвестно, состоится ли торжественный прием в Большом кремлевском дворце. Под вопросом и проезд кортежа по Москве к Кремлю в сопровождении почетного эскорта. Пресс-служба Кремля не ответила на запрос Forbes о деталях предстоящей церемонии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил журналистам, что в этот раз отправной точкой для Владимира Путина станет рабочий корпус в Кремле, а не здание правительства. Так что проезд вроде как ни к чему, хотя несколько лет подряд заявлялось, что на инаугурации президента 2018 года состоится первый публичный выезд лимузина «Кортеж».

Автомобиль могли не успеть подготовить к назначенному сроку. Почва для такого предположения существует: в феврале 2017 года Минпромторг заявлял, что проект труднореализуем из-за ограничений, которые накладывает закон о госзакупках №44.

Существует и другая версия: новую машину для первых лиц государства все-таки могут продемонстрировать на инаугурации, а распорядитель церемонии просто нагнетает интригу. В первых числах мая проезд закамуфлированного лимузина на эвакуаторе по Комсомольскому проспекту в Москве был заснят на видео, что косвенно подтверждает готовность отдельных экземпляров «Кортежа».

Как готовили «Кортеж»

Общественная дискуссия о необходимости отечественного лимузина началась в 2010 году с открытого письмо главного редактора «Авторевю» Михаила Подорожанского к занимавшему в тот момент пост президента России Дмитрию Медведеву . В письме заголовком «Отец бы не понял» Подорожанский утверждал, что Медведев должен был пересесть на ЗИЛ , что дало бы импульс развитию российской автомобильной индустрии.

В 2012 году Минпромторг заявил о старте программы по созданию автомобиля для первых лиц государства, после чего появилось сразу несколько проектов представительского лимузина для президента. Предприятие «Депо-ЗИЛ» представило автомобиль «Монолит», который оказался немного перелицованный ЗИЛ-41047, на котором в конце восьмидесятых годов ХХ века передвигались члены советского политбюро.

В итоге «Монолит» отвергли по причине морального устаревания и утраты технологических цепочек, необходимых для запуска в серию советской машины. Оказалось, что даже парадные кабриолеты ЗИЛ-115В, использовавшиеся на торжественных церемониях в СССР, невозможно поддерживать в рабочем состоянии, не «пересадив» их на шасси американского пикапа GMC Sierra 1500. Для полноценного запуска «Монолита» требовалось переделывать проект с нуля, что лишало проект экономического смысла.

Задумка Группы ГАЗ не развивала российский автопром, а потому также оказалась неинтересной представителям власти. Подразделение Marussia Motors под названием «Маруся Инжиниринг» какое-то время выступало в качестве ключевого партнера Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) в проекте «Кортеж», но в 2014 году основатель и владелец головной компании Андрей Чеглаков закрыл предприятие.

Для создания машины в приемлемые сроки НАМИ потребовался партнер, обладающий необходимым опытом и компетенциями — им стало подразделение немецкой компании Porsche Engineering Group. Осмотрев наработки, немцы уговорили Минпромторг не замораживать проект, а продолжить технические изыскания, чтобы построить российский лимузин.

От лимузина к минивэну

Со временем первоначальную идею расширили: новые разработчики «Кортежа» решили создать целую линейку транспортных средств на одной платформе. В семейство автомобилей включили премиальный седан, внедорожник и минивэн. Судя по косвенным свидетельствам, на данный момент «побочные» транспортные средства полностью готовы. В марте 2018 года НАМИ должен был передать Федеральной службе охраны (ФСО) 16 автомобилей для использования в качестве машин сопровождения президента. Всего до конца года Минпромторг планирует поставить ФСО 80 автомобилей.

Что касается технических подробностей, то, как сообщили Forbes в НАМИ, к настоящему моменту создана линейка двигателей V8, V12 и L4, которые работают в паре с электромотором. Высоковольтная система управляет как электродвигателем, так и климатической системой машины. Таким образом, автомобили серии «Кортеж» должны стать первыми серийными гибридами, разработанными в России. Силовая установка снабжается 9-ступенчатой коробкой передач, в машину внедрена система управляемого интеллектуального полного привода.

В НАМИ утверждают, что при проектировании лимузина для первых лиц научились применять высокоточное литье (компоненты шасси и системы управления АКП), ковку алюминия (направляющий аппарат подвески) и точную штамповку элементов кузова. В дальнейшем автомобили семейства «Кортеж» могут превратиться в «чистые» электрокары без использования бензиновой силовой установки. Во все транспортные средства штатно устанавливается электронная система управления, интегрирована система охлаждения, преобразователи напряжения, инвертеры и высоковольтная литий-ионная батарея.

Президентскую машину на продажу

Пожалуй, самое необычное в российском проекте — коммерческая составляющая, необычная для автомобилей такого класса. Ни Cadillac One, на котором ездит президент США, ни Toyota Century Royal японского императорского двора нельзя приобрести на открытом рынке. В министерстве промышленности и торговли утверждают, что «Кортеж» поступит в свободную продажу.

Первыми на рынок выйдут представительские седан и лимузин — флагманы семейства. Это должно произойти в конце 2018 — начале 2019 года. Следующим этапом станет запуск производства минивэна и внедорожника, однако решение об этом будет принято исходя из потребительского спроса, сообщают в правительстве.

Автомобили будет продавать совместное предприятие НАМИ и Sollers . Как объяснил глава Минпромторга Денис Мантуров , стоимость премиальных автомобилей составит 6-7 млн рублей, они будут доступны как в экономном, так и люксовом исполнении, в том числе в бронированных вариантах. Название бренда пока держится в секрете. По одной из версий, машины выйдут на рынок под маркой Aurus. В качестве целевых рынков сбыта «Кортежа» Минпромторг выбрал Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Китай.

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