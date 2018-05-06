«УАЗ» укрепился на рынке пикапов в России

УАЗ » укрепился на рынке пикапов в России Продажи новых пикапов в России выросли на 44,6% в первом квартале 2018 года, о чем сообщают в «Автостат Инфо». Исследование показало, что с начала года и по март включительно в РФ было продано 2968 новых пикапов, тогда как годом ранее продажи таких машин составили 2052 ед.

С января по март этого года россияне купили 1516 пикапов российских марок (+64,2%), а также 1452 пикапа-иномарки (+28,6%). Больше всего в этот период в стране было продано пикапов марки «УАЗ» — 1161 ед. Российский производитель сумел нарастить продажи на 105,5% относительно прошлогоднего показателя — 565 ед. авто. Второе место в квартальном рейтинге рынка пикапов занимает марка Mitsubishi . Японский автопроизводитель реализовал с января по март этого года 657 новых пикапов, улучшив на 471% прошлогодний результат — 115 ед. На третье место в этом списке опустилась марка Toyota : 579 проданных пикапов (-12,7% к прошлогоднему результату — 663 ед.).

С января по март 2018 года включительно под маркой «ВИС» было продано 355 пикапов (-1%). В то же время Volkswagen реализовал здесь 115 машин (-43%), а FIAT — 55 ед. (-39%). Под маркой Dodge в стране было продано 16 пикапов (+23%), а под маркой Izusu — 13 ед. (-70,5%).

Кстати, в марте продажи новых пикапов увеличились на 43% к прошлому году и составили 1135 ед. В этот период на 57,5% до 581 ед. выросли продажи российских пикапов и на 31% до 554 шт. возросли показатели реализации в сегменте пикапов-иномарок.