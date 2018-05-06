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«УАЗ» значительно укрепил свои позиции на рынке в России
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«УАЗ» значительно укрепил свои позиции на рынке в России 

Car.ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
По подведенным итогам за первый квартал текущего года продажи пикапов на российском рынке увеличились на 44,6%.
Всего было продано 2978 пикапа, третья часть пришлась на российские «УАЗ» они разошлись в количестве 1160. Данная цифра превышает прошлогодние продажи на 105,5%, это очень высокие результаты.
Mitsubishi тоже увеличили свои продажи на 471%, это составило 657 пикапов. Третье место досталось Toyota, ее позиции снизились на 13%.
Неужели российский автопром выходит на высокий уровень и начинает занимать первые позиции в рейтинге продаваемых автомобилей. Возможно причина в стоимости машин, а может быть и в доверии к российским производителям.
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