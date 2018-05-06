Составлен топ-12 самых малоизвестных модификаций внедорожников «Нива»

Прежде всего специалисты выделили LADA Niva IKRA, которая была предназначена для экспортных поставок, в основном в Испанию.

Каждому российскому автомобилисту хорошо известны машины «Нива», однако существует множество моделей, о которых мало кто знает. Эксперты создали список таких автомобилей. Об этом сообщает издание VladTime.

Прежде всего специалисты выделили LADA Niva IKRA, которая была предназначена для экспортных поставок, в основном в Испанию, в Интернете до сих пор автомобилисты ищут и продают к ней детали. Второе место в списке досталось LADA Niva Special. Этот автомобиль был разработан для Чехии и Словакии, его до сих пор можно найти на рынке подержанных машин. Замыкает тройку рейтинга малоизвестных внедорожников «Нива» LADA 4X4 Niva Poch, над ней работали французские инженеры из компании Poch. Автомобиль даже принимал участие в марафоне «Париж-Дакар».

В пятерку рейтинга также попали Deutsche LADA Niva California и Deutsche LADA Niva Cabrio. Первая получила 15-дюймовые колесные диски, этот автомобиль широко востребован в Германии. У второй модели срезали заводскую крышу, заменив брезентовым верхом.

Следущими в рейтинге значатся LADA 4X4 Niva «St-Tropez», ВАЗ-2131 «Антэл», ВАЗ-2121 Auviga, Бронто-21282 «Форс», Бронто-21283 «Ландоле», Бронто-1922-55 «Марш-Комби» и LADA Combi.