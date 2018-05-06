Появился рейтинг продаж по России люксовых авто с пробегом

Специалисты проанализировали сводки по приобретениям дорогих, но подержанных машин за 1 квартал 2018 года.

На первом месте идет Mercedes-Benz , представляющий S-класс. За первые три месяца текущего года свой выбор на нем остановили почти 3 с половиной тысячи покупателей.

Однако это хуже результатов года 2017. Тогда подобных автомобилей было продано на десять процентов больше.

Второе место в табеле о рангах досталось Toyota Crown . Окончание первого квартала ознаменовалось проданными 1707 экземплярами, что хуже на 16 пунктов по сравнению с предыдущим годом.

Третья строчка отведена машинам, входящим в линейку BMW 7 серии. Их было продано чуть меньше 1700 штук, что, опять же, ниже предыдущего года на 15 с половиной пунктов.

Замыкают пятерку лидеров представители Audi — A8 и A5. Причем последняя выделяется в этом рейтинге по росту продаж (3 процента).

В целом же аналитики отмечают, что спрос на премиальные автомобили с пробегом снизился в среднем на 10 процентов. Повторимся, что сравнивались первые кварталы этого и предыдущего года.