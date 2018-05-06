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Появился рейтинг продаж по России люксовых авто с пробегом
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Появился рейтинг продаж по России люксовых авто с пробегом 

Car.ru 15 минут назад
Фото: Car.ru
Специалисты проанализировали сводки по приобретениям дорогих, но подержанных машин за 1 квартал 2018 года.
На первом месте идет Mercedes-Benz, представляющий S-класс. За первые три месяца текущего года свой выбор на нем остановили почти 3 с половиной тысячи покупателей.
Однако это хуже результатов года 2017. Тогда подобных автомобилей было продано на десять процентов больше.
Второе место в табеле о рангах досталось Toyota Crown. Окончание первого квартала ознаменовалось проданными 1707 экземплярами, что хуже на 16 пунктов по сравнению с предыдущим годом.
Третья строчка отведена машинам, входящим в линейку BMW 7 серии. Их было продано чуть меньше 1700 штук, что, опять же, ниже предыдущего года на 15 с половиной пунктов.
Замыкают пятерку лидеров представители Audi — A8 и A5. Причем последняя выделяется в этом рейтинге по росту продаж (3 процента).
В целом же аналитики отмечают, что спрос на премиальные автомобили с пробегом снизился в среднем на 10 процентов. Повторимся, что сравнивались первые кварталы этого и предыдущего года.
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