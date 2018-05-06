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Самые продаваемые «люксовые» авто с пробегом
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Самые продаваемые «люксовые» авто с пробегом 

«Автостат Инфо» 25 минут назад
Самые продаваемые «люксовые» авто с пробегом На рынке автомобилей с пробегом в сегменте класса «люкс» первое место по продажам в I квартале 2018 года занимает модель Mercedes-Benz S-Класса.
Из статистики «Автостат Инфо» известно, что за январь-март 2018 года перепродажи автомобилей Mercedes-Benz S-Класса сократились на 10% в годовом сравнении. Покупатели приобрели 3490 таких машин, а годом ранее они купили 3976 ед. Второе место в рейтинге среди «люксовых» машин с пробегом занимает Toyota Crown, перепродажи которой сократились на 16% в сравнении с прошлым годом, то есть с 2032 до 1707 ед. авто соответственно. Далее в рейтинге расположилась модель BMW 7-Серии с результатом 1668 ед. авто, что на 15,5%% меньше прошлогоднего объема перепродаж (1973 ед.). Четвертое и пятое места в списке самых востребованных в РФ машин класса «люкс» с пробегом в первом квартале 2018 года заняли Audi A8 (821 ед., -18,5%) и Audi A5 (728 ед., +3%).
В целом же за три месяца этого года покупатели на вторичном авторынке России приобрели 4115 шт. «Мерседесов» класса «люкс» (-10%), а также 2160 подержанных авто марки Audi (-8,6%), 2143 люксовых машин Toyota (-16%), 2026 ед. BMW (-14,5%) и 523 «Лексусов» (-6%).
По данным «Автостат Инфо», за первый квартал 2018 года в России было продано 13 468 б/у автомобилей класса «люкс», что на 10% ниже прошлогоднего уровня продаж (14 982 авто).
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