Продажи подержанных электрокаров в РФ выросли втрое

Согласно информации, опубликованной аналитиками агенства «Автостат», в России продолжается рост вторичного рынка электромобилей. По статистике за первый квартал 2018 года в стране было реализовано 332 электрокара с пробегом, что в 2,9 раза выше, чем было зафиксировано годом ранее.

Такой стремительный рост б/у электромобилей в России обусловлен ввозом электрокара Nissan Leaf на Дальний Восток из Японии. На данную модель и приходится 90% от общего числа перепродаж электрокаров в стране — 310 единиц.