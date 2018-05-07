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Продажи подержанных электрокаров в РФ выросли втрое
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Продажи подержанных электрокаров в РФ выросли втрое 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Согласно информации, опубликованной аналитиками агенства «Автостат», в России продолжается рост вторичного рынка электромобилей. По статистике за первый квартал 2018 года в стране было реализовано 332 электрокара с пробегом, что в 2,9 раза выше, чем было зафиксировано годом ранее.
Такой стремительный рост б/у электромобилей в России обусловлен ввозом электрокара Nissan Leaf на Дальний Восток из Японии. На данную модель и приходится 90% от общего числа перепродаж электрокаров в стране — 310 единиц.
На втором месте по этому показателю идет Tesla с 9 седанами Model S, а также 2 кроссоверами Model X. Далее расположились Mitsubishi i-MiEV — 7 перепродаж, BMW i3 — 3 перепродажи, а также один Renault Twizy. При этом большая часть из этих подержанных электрокаров зарегистрирована в Москве и Московской области.
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