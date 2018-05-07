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Продажи подержанных электрокаров в России выросли в три раза
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Продажи подержанных электрокаров в России выросли в три раза 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В первом квартале 2018 года продажи подержанных электромобилей в России выросли в 2,9 раза. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Всего было продано 332 электромобиля с пробегом. За аналогичный период 2017 года было реализовано 115 машин.
Эксперты считают, что подобный рост связан с поставками из Японии электромобилей марки Nissan Leaf на Дальний Восток. Именно на эту модель пришлось 90% от общего числа продаж.
По статистическим данным агентства, в январе–марте 2018 года на учет встало 310 экземпляров Nissan Leaf, при этом отмечается, что годом ранее на учете было всего 94 автомобиля. 134 из них, а это свыше 40%, остались в Дальневосточном Федеральном округе, еще 63 штуки, что составило 20%, переехало в Сибирь.
Отмечается, что оставшаяся треть всех автомобилей, а это 113 машин, распределилась по всей России.
Кроме Nissan Leaf в основном в Москве и Московской области было продано еще 22 подержанных электрокара марок Tesla, Renault Twizy, Mitsubishi i-MiEV, BMW i3. Ровно половина из них является Tesla.
Германия обошла Норвегию и впервые стала лидером по продаже электромобилей в Европе. Немецкие автодилеры продали 17 574 электрифицированных автомобиля за первый квартал текущего года.
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