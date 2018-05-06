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Toyota отправила три новых Camry и один Prius на 8-дневную гонку Tire Rack One Lap of America
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Toyota отправила три новых Camry и один Prius на 8-дневную гонку Tire Rack One Lap of America 

За рулем Кубань 23 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Toyota, чей седан Camry долгие годы является одним из самых продаваемых автомобилей в США, решила доказать, что эта модель по праву считается бестселлером. И отправила «Камри» нового поколения в одну из самых продолжительных гонок — Tire Rack One Lap of America.
Tire Rack One Lap of America считается преемником неофициальных заездов Cannonball Run, которые проводились в США в период с 1971 по 1979 годы между Восточным и Западным побережьем. Однако есть отличия — Tire Rack One Lap of America проводится с учётом правил дорожного движения. Старт гонке был дан 5 мая. Финиш — 12 мая. За эту неделю участникам предстоит проехать за 5 914 км. Toyota выставила на гонку сразу четыре автомобиля. Это седан Camry в трёх версиях — XSE, SE и Hybrid, а также водородный седан Prius.
Напомним, новое поколение Toyota Camry было представлено в Детройте в 2017 году. Версия SE оснащается 2,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем, мощность которого составляет 206 л.с. Вариант XSE получил 305-сильный 3,5-литровый двигатель V6, а мощность гибридной версии составляет 211 «лошадок».
В России новую Toyota Camry можно приобрести с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с., 2,5-литровым мотором на 181 л.с. и топовым 3,5-литровым 249-сильным агрегатом. Минимальная стоимость — 1 399 000 рублей.
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