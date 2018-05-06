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УАЗ «Пикап» стал самым популярным пикапом в России
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УАЗ «Пикап» стал самым популярным пикапом в России 

За рулем Кубань 43 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Россияне резко полюбили пикапы. По данным «Автостата» за I квартал текущего года реализация машин в данном кузове выросла на 44,6% — до 2 968 единиц. За первые три месяца 2017 по всей стране было продано всего 2 052 пикапа.
Чаще всего россияне, делая выбор в сторону «грузовичков», покупают УАЗ «Пикап» — на него приходится более трети всех продаж. Свой прошлогодний показатель модель улучшила на 105,5% — до 1 161 экземпляров. На втором месте пикапы Mitsubishi (657) и на третьем — Toyota (579). Четвертая строчка досталась автомобилям ВИС (355), а замкнул пятерку Volkswagen (115).
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