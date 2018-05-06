УАЗ «Пикап» стал самым популярным пикапом в России

Россияне резко полюбили пикапы. По данным «Автостата» за I квартал текущего года реализация машин в данном кузове выросла на 44,6% — до 2 968 единиц. За первые три месяца 2017 по всей стране было продано всего 2 052 пикапа.