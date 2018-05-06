Пикап Mercedes-Benz X-Класса прошёл «лосиный» тест. Видео

Первый и пока единственный пикап в модельном ряду Mercedes-Benz — X-Класс , успешно прошёл «лосиный» тест. Для тех кто не в курсе — испытывается устойчивость автомобиля при резком повороте из-за внезапно возникшего на дороге препятствия.

Тесты проводило испанское издание KM77.com. На опубликованном видео показано, как Mercedes-Benz X-Класса со 190-сильным мотором легко уворачивается от конусов и при этом все четыре колеса не отрываются от земли. Максимальная скорость, на которой внедорожник прошёл тест — 69 км/ч.

Напомним, в России пикап Mercedes-Benz X-Класса доступен в двух версиях — X 220 d и X 250 d. Обе оснащаются 2,3-литровым дизельным двигателем Nissan, мощностью 163 и 190 л.с., соотвественно. Минимальная стоимость — от 2 899 000 рублей.