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Пикап Mercedes-Benz X-Класса прошёл «лосиный» тест. Видео
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Пикап Mercedes-Benz X-Класса прошёл «лосиный» тест. Видео 

За рулем Кубань 17 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Первый и пока единственный пикап в модельном ряду Mercedes-Benz — X-Класс, успешно прошёл «лосиный» тест. Для тех кто не в курсе — испытывается устойчивость автомобиля при резком повороте из-за внезапно возникшего на дороге препятствия.
Тесты проводило испанское издание KM77.com. На опубликованном видео показано, как Mercedes-Benz X-Класса со 190-сильным мотором легко уворачивается от конусов и при этом все четыре колеса не отрываются от земли. Максимальная скорость, на которой внедорожник прошёл тест — 69 км/ч.
Стоит отметить, что пикап от «Мерседес» совсем немного обошёл Nissan Navara, на основе которого он построен — «японец» в 2016-м году выполнил упражнение на скорости 67 км/ч. Лучшие показатели пока у Ford Ranger и Mitsubishi L200 — 71 км/ч. Худший результат — у Toyota Hilux (59,5 км/ч).
Напомним, в России пикап Mercedes-Benz X-Класса доступен в двух версиях — X 220 d и X 250 d. Обе оснащаются 2,3-литровым дизельным двигателем Nissan, мощностью 163 и 190 л.с., соотвественно. Минимальная стоимость — от 2 899 000 рублей.
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