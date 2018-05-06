Составлен рейтинг кроссоверов и внедорожников для охоты и рыбалки

Первое место в рейтинге занял российский внедорожник УАЗ «Патриот».

Близится сезон для летней охоты и рыбалки, потому эксперты издания «Автоновости дня» составили рейтинг наиболее подходящих внедорожников и кроссоверов. Специалисты в первую очередь обращали внимание на высокие вседорожные свойства и на приемлемую стоимость.

Первое место в рейтинге занял российский внедорожник УАЗ «Патриот». Автомобиль оснащен 135-сильным тяговым мотором, который работает в паре с полным приводом.

На второй позиции рейтинга оказался автомобиль Chevrolet Niva, оснащенный постоянным полным приводом и получил хорошую проходимость.

Замыкает тройку лидеров отечественный 5-дверный внедорожник LADA 4X4. В нем легко разместятся пять человек и необходимое снаряжение.