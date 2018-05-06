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Опубликованы фотографии роскошного седана Hongqi N501
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Опубликованы фотографии роскошного седана Hongqi N501 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В сети появилась первые фото нового премиального седана Hongqi N501, который должен будет составить конкуренцию таким моделям, как BMW 5 и Audi A6.
Напомним, что концерн Hongqi разрабатывает люксовые автомобили для правительства, а также его модели считаются самыми дорогими в Поднебесной. Соответственно, если бренд ориентирован на высокопоставленных чиновников, то новая четырехдверка не появится в продаже, а будет доступна только правительству.
Модель Е-класса получила угловатые формы и хромовую, массивную решетку радиатора. Длина люксового седана составляет 5 000 мм, однако остальные размеры автомобиля пока не сообщаются.
В движении автомобиль будет приводиться двухлитровым силовым агрегатом, мощность которого 402 л.с.
Салон Hongqi N501 получил отделку из высококачественной кожи и украшен деревянными вставками. Плюс к этому, автомобиль наградили цифровой «приборкой» и мультимедийным комплексом с тачскрином.
Добавим, что совсем недавно на автовыставке в Пекине концерн представил свой электрический кросс Hongqi E-HS3.
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