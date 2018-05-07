Самые ожидаемые автомобили года

Самые ожидаемые автомобили 2018–2020 года

Ближе к лету 2018 года многие ведущие мировые компании начинают анонсировать новые/обновлённые машины следующего модельного года, и, вполне естественно, что мы уже смотрим в будущее автомобильной промышленности.

В 2017-2018 годах было много автомобильных сюрпризов — обычные легковушки, суперкары и внедорожники. С каждым годом автомобильная индустрия старается поразить клиентов, и мы уверены, что в ближайшие годы нас ждёт дебют чего-то еще более захватывающего.

Исходя из всего вышесказанного, предлагаем вашему вниманию рейтинг топ самых ожидаемых автомобилей, которые должны (могут) официально дебютировать в ближайшие три года. Отметим, что при подготовке материала были использованы данные популярных изданий Motor1 и OmniAuto.it.

Acura NSX Type R

Motor1/OmniAuto.it

Спортивное гибридное купе Honda /Acura NSX — это великолепный автомобиль. Но! Истинные поклонники и фанты японской марки ждут появление «заряженной» модели NSX Type R. Ожидается, что автомобиль получит более мощную силовую установку, основанную на 3,5-литровом двигателе V6 и оптимизированный активный аэродинамический обвес. Не исключено, что «заряженное» купе Honda/Acura NSX Type R дебютирует уже в 2018 году.

BMW 8-Series Convertible

Motor1

Дебют баварской новинки не за горами. Помимо обычного купе BMW 8-Series Coupe немецкая компания выпустит стильный кабриолет BMW 8-Series Convertible. Ходят слухи о том, что открытая машина получит «заряженную» версию с двигателем 4.4 V8, отдача которого составит порядка 630 лошадиных сил!

BMW i5

Motor1

Мы уже знаем, что немецкая компания BMW планирует масштабное расширение i-линейки. Инсайдеры уверяют, что баварская марка по-прежнему рассматривает возможность выпуска электрического «внедорожника» BMW i5. Когда может дебютировать эта модель? В ближайшие годы.

Ford Mustang Shelby GT500

Motor1

Пожалуй, экстремальное купе Ford Mustang Shelby GT500 — это один из самых ожидаемых автомобилей 2018-2020 года. Причём, дебют этой машины ожидался ещё в прошлом году. Ожидается, что «заряженное» купе получит серьёзно модернизированный мотор 5.2 V8, благодаря которому машина станет «настоящим зверем»!

Lincoln Continental

Motor1

Слухи о серьёзном обновлении флагманского седана Lincoln Continental появились ещё в конце 2017 года. Предполагается, что роскошная 4-дверная машина получит пересмотренный дизайн экстерьера и интерьера, включая распашные двери. Не исключено, что обновлённый седан Lincoln Continental дебютирует уже в текущем году.

Porsche 911 Hybrid

Motor1

Руководство немецкого автогиганта уже подтвердило, что у культового спортивного купе Porsche 911 будет гибридная модификация. В настоящий момент остаётся загадкой, какой мощности будет гибридная силовая установка «зеленой» модели.

Tesla Model Y

Autoexpress

Пожалуй, что новый компактный внедорожник Tesla Model Y является далее более ожидаемой моделью американской компании, чем, скажем, родстер Tesla Roadster нового поколения. В основе электрического кросса будет лежать платформа от электрокара Model 3. При этом дизайн экстерьера будет выполнен в фирменном стиле Tesla.

Toyota Supra

Motor1

Возрождённое спортивное купе Toyota Supra — это также один из самых ожидаемых автомобилей 2018-2020 года. Как мы знаем, недавно компания показала гоночную версию этой модели, которая показывает, как будет выглядеть гражданский автомобиль. Честно говоря, мы уже устали ждать того момента, когда Toyota Supra вернётся на дорогу и в наши сердца.

Alfa Romeo 6C

Motor1

При всех прелестях, которыми обладает модель Alfa Romeo 4C , её «осталось жить не очень долго», поскольку итальянская компания планирует выпустить совершенно новый автомобиль. Эта машина должна получить более стильный дизайн экстерьера и более мощный двигатель.

Среднемоторный спорткар Aston Martin

Motor1

Дела у британской марки Aston Martin идут в гору, и анонсированная модель Valkyrie — это лишь верхушка айсберга. В ближайшие годы компания планирует представить новый среднемоторный спортивный автомобиль, который сможет навязать конкуренцию таким моделям, как Ferrari 488 и McLaren 720S. Известно, что над машиной будет работать группа специалистов, некоторые из которых ранее трудились в Ferrari.

Chevrolet Camaro SUV

Motor1

В последнее время в сети ходят упорные слухи о том, что компания Chevrolet планирует выпустить новый SUV, основанный на культовой модели Camaro. Насколько эта информация верна, неясно. Хотя, неофициальные источники сообщают, что премьера такой машины должна состояться до конца текущего десятилетия.

Ferrari SUV

Motor1

Как известно, «болезнью под названием SUV» заболели практически все мировые производители. Причём это относится и к экзотическим компаниям, как Ferrari. Итальянская марка не хочет отставать от своих конкурентов ( Lamborghini ), и планирует выкатить первый в истории спортивный кроссовер! Известно, что проект «внедорожника» Ferrari получил внутреннее кодовое имя FX16. В основу машины ляжет платформа преемника модели Ferrari GTC4Lusso

Ford Bronco

Motor1

Сейчас можно с уверенностью сказать, что культовый внедорожник Ford Bronco вернулся! Американская компания официально анонсировала появление возрождённой машины. Внедорожник Ford Bronco появится на рынке в 2019 году, а его серийное производство будет налажено на заводе марки в штате Мичиган.

Ford Mustang Mach 1

Motor1

Как известно, компания Ford планирует «убить» большую часть своих моделей, чтобы сконцентрироваться на кроссоверах и внедорожниках. При этом производитель задумал масштабную электрификацию. Например, ранее компания анонсировала электрический внедорожник Ford Mach 1. Опять же ходят слухи, что в линейке производителя может появиться кросс, построенный на базе культовой модели Ford Mustang.

Lamborghini Sedan

Motor1

После того, как итальянская компания первый в истории автомобиль сегмента SUV ( Lamborghini Urus ), появились слухи о том, что в ближайшие годы на рынке может появиться спортивный седан Lamborghini. Отметим, что в настоящее время никакой информации о 4-дверном Lamborghini нет.

Lotus Elise

Motor1

Ещё в 2010 году компания Lotus показала концепт модели Elise нового поколения. Однако после этого никакой информации о машине так и не появилось. По новым данным, премьера стильного компактного спортивного автомобиля Lotus Elise нового поколения состоится не раньше 2020 года.

Maserati GranTurismo

Motor1

Стильный спортивный автомобиль Maserati GranTurismo нового поколения также может дебютировать в ближайшие годы. Никакой официальной информации об итальянском купе сейчас нет. Мало того, представители компании, к сожалению, даже не дают каких-либо комментариев по поводу такого автомобиля.

McLaren BP23

Motor1

Дела британской компании McLaren в последнее время также идут в гору. Недавно представленный гиперкар Senna — это не единственный возмутительный автомобиль от производителя, поскольку совсем скоро компания представит модель McLaren BP23. Известно, что эта машина черпает вдохновение в культовых машинах McLaren F1 McLaren P1 . Новинку позиционируют, как «самый быстрый McLaren когда-либо построенный».

Opel GT

Motor1

Многочисленные поклонники немецкой компании ждут того момента, когда марка выпустит новое спортивное купе Opel GT. По слухам, автомобиль выйдет на рынок в ближайшие несколько лет …, но при условии, что это будет жизнеспособный деловой проект. То есть, дать 100-процентную гарантию появления модели Opel GT сейчас просто не возможно.

Porsche Mission E

Motor1

Говоря про этот автомобиль, можно сказать, что нам просто необходимо набраться терпения. Как известно, немецкая премиальная марка готовится к официальной премьере модели Porsche Mission E. Подробные характеристики автомобиля мы, очевидно, узнаем уже в самое ближайшее время.

Tesla Pickup

Tesla

Уже официально подтверждено, что в скором времени на рынке появится электрический пикап Tesla Pickup. Мало того, американская компания уже показала дизайн практичного электрокара. Однако скорого появление машины не стоит — её дебют должен состояться ближе к концу текущего десятилетия.