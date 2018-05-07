В BMW прогнозируют новый рекорд в 2018 году

BMW прогнозируют новый рекорд в 2018 году Концерн BMW опубликовал на днях финансовый отчет за первый квартал 2018 года. Чистая выручка компании выросла, согласно данным отчета, на 1,2% в годовом сравнении. Такой результат подтверждает прогноз о том, что 2018 года станет для BMW годом новых рекордов.

Несмотря на весьма значительные инвестиции BMW в сферу электромобилей и в область технологий для подключаемых авто, чистая выручка компании составила в I квартале 2,3 млрд евро. Это превысило прогнозированный ранее показатель (2,1 млрд евро).

В отчетный период продажи автомобилей BMW и MINI на мировом рынке выросли на 3% и составили 604 629 ед. авто. Выручка от реализации достигла отметки в 22,7 млрд евро (-5%).

Росту продаж автомобилей немецкого концерна способствовал успех компании на азиатских авторынках, где BMW реализовал за отчетный период 212 693 авто, что на 6,3% больше, чем годом ранее. В Европе немецкий автопроизводитель продал 267 996 автомобилей, улучшив свой прошлогодний показатель продаж на 1%.

Из исследования «Автостат Инфо» стало известно, что в России за первый квартал 2018 года дилеры BMW реализовали 6972 авто, что на 20% больше результата продаж прошлого года (5800 ед.).