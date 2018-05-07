Журналисты протестировали флагманский BMW X7 за год до официального дебюта

До премьеры флагмана BMW X7 еще почти год, а журналистам уже удалось протестировать прототип внедорожника. Для испытаний было предоставлено несколько вариантов X7, которые отличались двигателями и техническими характеристиками.

Официальный дебют модели состоится в 2019 года. По словам участников испытаний, автомобиль как снаружи, так и внутри покрыт камуфляжем. Разглядеть внешнее сходство модели с ее предшественником BMW X5 это не помешало. Конечно, у новой модели есть преимущества и отличия от более ранних версий.

Среди прочего X7 смотрится более солидно, чем его предшественник, за счет увеличенных размеров. Автомобиль стал на 200 мм длиннее, а ширина увеличилась на 80 мм. В салоне флагмана все выполнено с использованием инновационных технологий. BMW X7 получил современную мультимедиа систему, сенсорные экраны, а также цифровую приборную панель. Кроме семиместной версии будут предложены 5— и 6-местные варианты. Линейка моторов будет позаимствована у предшественника BMW X5. Спортивная версия X7 M, будет оснащена мотором, способным генерировать 600 лошадиных сил.

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