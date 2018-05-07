«Пассат» — самый востребованный «Фольксваген» на вторичном авторынке РФ

«Пассат» — самый востребованный « Фольксваген » на вторичном авторынке РФ Исследование «Автостат Инфо» показало, что с начала этого года и по март включительно в России было продано 42 842 автомобиля Volkswagen с пробегом. Это на 3,6% больше, чем годом ранее — 41 363 ед.

Самым популярным «Фольксвагеном» на автомобильной «вторичке» в России остается модель Volkswagen Passat . За первый квартал этого года покупатели приобрели 10 980 б/у «Пассатов», что на 5% меньше, чем в прошлом году — 11 555 ед. За тот же период продажи подержанных Volkswagen Polo увеличились на 16% и составили 10 980 ед. (против 9165 авто, перепроданных годом ранее). Третье место по популярности среди подержанных «Фольксвагенов» в России занимает Volkswagen Golf — 5295 перепроданных машин (-7,3% к прошлогоднему результату продаж — 5715 шт.).

Добавим, что, согласно данным статистики «Автостат Инфо», перепродажи SUV марки Volkswagen выросли в отчетном квартале на 13,3% к аналогичному периоду прошлого года, то есть с 7707 до 8729 ед. авто соответственно.