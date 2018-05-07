Ещё
Летом на рынок выйдет обновлённый гибридный седан Kia Optima
Далее:
Читайте также:
Ещё

Летом на рынок выйдет обновлённый гибридный седан Kia Optima 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Kia сообщил, что продажи гибридного варианта рестайлингового седана K5 (Optima) стартуют уже этим летом.
Заметим, что новый гибрид Kia K5 проденстрировали мировой общественности в апреле нынешнего года на Пекинской автовыставке.
В отличие от своего предшественника обновленная модель получила модернизированную решетку радиатора, изменённые бампера, иную головную оптику, задние фонари с уникальным рисунком LED-матриц и другие «противотуманками».
Новинка приводится в движение силовой установкой, в которую входит 2,0-литровый движок с отдачей 156 л.с., электромотор мощностью 68 сил и набор высокоэффективных аккумуляторов. На одной лишь электротяге четырехдверка может проехать около 75 км.
В салоне четырехдверки появился стильный многофункциональный руль, современный информационно-развлекательный комплекс с поддержкой гаджетов и уникальная светодиодная подсветка.
Car.ru: последние новости
Новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет в Россию Российский ТОП-10 популярных кроссоверов за первый квартал Журналисты Autocar тестировали BMW X7 до премьеры
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД162
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»2
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Путин будет постоянно пользоваться «Кортежем»2
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение