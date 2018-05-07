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Летом выйдет обновлённый гибридный седан Kia Optima
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Летом на рынок выйдет обновлённый гибридный седан Kia Optima 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Kia сообщил, что продажи гибридного варианта рестайлингового седана K5 (Optima) стартуют уже этим летом.
Заметим, что новый гибрид Kia K5 проденстрировали мировой общественности в апреле нынешнего года на Пекинской автовыставке.
В отличие от своего предшественника обновленная модель получила модернизированную решетку радиатора, изменённые бампера, иную головную оптику, задние фонари с уникальным рисунком LED-матриц и другие «противотуманками».
Новинка приводится в движение силовой установкой, в которую входит 2,0-литровый движок с отдачей 156 л.с., электромотор мощностью 68 сил и набор высокоэффективных аккумуляторов. На одной лишь электротяге четырехдверка может проехать около 75 км.
В салоне четырехдверки появился стильный многофункциональный руль, современный информационно-развлекательный комплекс с поддержкой гаджетов и уникальная светодиодная подсветка.
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