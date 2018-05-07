Летом выйдет обновлённый гибридный седан Kia Optima

Автохолдинг Kia сообщил, что продажи гибридного варианта рестайлингового седана K5 (Optima) стартуют уже этим летом.
Заметим, что новый гибрид Kia K5 проденстрировали мировой общественности в апреле нынешнего года на Пекинской автовыставке.
В отличие от своего предшественника обновленная модель получила модернизированную решетку радиатора, изменённые бампера, иную головную оптику, задние фонари с уникальным рисунком LED-матриц и другие «противотуманками».
Новинка приводится в движение силовой установкой, в которую входит 2,0-литровый движок с отдачей 156 л.с., электромотор мощностью 68 сил и набор высокоэффективных аккумуляторов. На одной лишь электротяге четырехдверка может проехать около 75 км.
В салоне четырехдверки появился стильный многофункциональный руль, современный информационно-развлекательный комплекс с поддержкой гаджетов и уникальная светодиодная подсветка.