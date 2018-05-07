Новые Mercedes были замечены в Нюрбургринге

Шпионы застали на тестовых заездах Mercedes GLA. Однако он был не одинок.

Mercedes GLA уверенно проходил повороты на треке автодрома в Нюрбургринге. Этому во многом способствовал низкий дорожный просвет.

Непосвященному наблюдателю могло бы показаться, что речь идет о пробеге Mercedes A-класса из-за его манеры поведения. Однако на самом деле это не так.

На дистанции компанию автомобилю составил другой представитель Mercedes. Многие предполагают, что это представитель GLB-Class, который также проходит тестовые испытания.

В Mercedes говорят, что GLA появился как компромисс между компактным автомобилем и представителем серии А. В свою очередь GLB поступит в нишу, которая заполнит пространство в модельном ряде между GLA и GLC.

Mercedes делает собственную экспансию на рынок внедорожников, периодически расширяя свой модельный ряд. Поэтому покупатель кроссовера может выбрать того представителя, который отвечает его потребностям и финансовым возможностям.