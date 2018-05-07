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Новые Mercedes были замечены в Нюрбургринге
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Новые Mercedes были замечены в Нюрбургринге 

Car.ru 15 минут назад
Фото: Car.ru
Шпионы застали на тестовых заездах Mercedes GLA. Однако он был не одинок.
Mercedes GLA уверенно проходил повороты на треке автодрома в Нюрбургринге. Этому во многом способствовал низкий дорожный просвет.
Непосвященному наблюдателю могло бы показаться, что речь идет о пробеге Mercedes A-класса из-за его манеры поведения. Однако на самом деле это не так.
На дистанции компанию автомобилю составил другой представитель Mercedes. Многие предполагают, что это представитель GLB-Class, который также проходит тестовые испытания.
В Mercedes говорят, что GLA появился как компромисс между компактным автомобилем и представителем серии А. В свою очередь GLB поступит в нишу, которая заполнит пространство в модельном ряде между GLA и GLC.
Mercedes делает собственную экспансию на рынок внедорожников, периодически расширяя свой модельный ряд. Поэтому покупатель кроссовера может выбрать того представителя, который отвечает его потребностям и финансовым возможностям.
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