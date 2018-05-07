Видео: Лобовой удар в замедленной съемке

Ребята из проекта The Slow Mo Guys снова порадовали нас роликом с аварией в замедленной съемке. На этот раз жертвами стали две старые иномарки, которых столкнули лоб-в-лоб. Внутрь салона, вместо манекена, авторы видео засунули несколько арбузов. Менее информативно, но более зрелищно, окей.

Судя по всему, суммарная скорость сближения составляла свыше 100 миль в час, что составляет порядка 160 км/ч. Неудивительно, что капоты обеих машин смяло буквально до лобового стекла: из одной машины под конец с тихим шипением улетучивался фреон кондиционера, а из другой капала красная жидкость: очевидно, тормозная.

Жаль только, что не показали съемку из установленной прямо на капоте GoPro. Зачем ее тогда вешали?