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«Бюджетный» кроссовер Suzuki Vitara Вrezza получил обновление
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«Бюджетный» кроссовер Suzuki Vitara Вrezza получил обновление 

Car.ru 57 минут назад
Фото: Car.ru
Автогигант Suzuki планирует представить этим летом обновлённый вариант «бюджетного» паркетника Vitara Brezza.
Как сообщают индийские СМИ, модель получит новый силовой агрегат, небольшие косметические доработки и более качественную отделку салона.
Отметим, что кросс Vitara Brezza выпускается на совместном предприятии Maruti Suzuki. В подкапотном пространстве автомобиля стоит 1,3-литровая турбодизельная установка с отдачей 90 л.с. Сочетается с ней 5-ступенчатая механическая трансмиссия.
После процедуры обновления кроссовер будет предлагаться и с бензиновым движком рабочим объёмом 1,5 литра, который сможет трудиться с роботизированной коробкой передач. Тип привода по-прежнему будет только передний.
Добавим, что дорестайлинговый паркетника Suzuki Vitara Brezza можно приобрести от 728 000 рупий (около 690 тыс. рублей).
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