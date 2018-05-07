«Бюджетный» кроссовер Suzuki Vitara Вrezza получил обновление

Автогигант Suzuki планирует представить этим летом обновлённый вариант «бюджетного» паркетника Vitara Brezza.

Как сообщают индийские СМИ, модель получит новый силовой агрегат, небольшие косметические доработки и более качественную отделку салона.

Отметим, что кросс Vitara Brezza выпускается на совместном предприятии Maruti Suzuki. В подкапотном пространстве автомобиля стоит 1,3-литровая турбодизельная установка с отдачей 90 л.с. Сочетается с ней 5-ступенчатая механическая трансмиссия.

После процедуры обновления кроссовер будет предлагаться и с бензиновым движком рабочим объёмом 1,5 литра, который сможет трудиться с роботизированной коробкой передач. Тип привода по-прежнему будет только передний.