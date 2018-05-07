Suzuki скоро представит обновленный бюджетный кросс Vitara Brezza

Посвежевшая версия бестселлера компании Maruti Suzuki (индийская «дочка» Сузуки) выйдет на рынок этим летом.

Компактный кросс Vitara Brezza (длина — 3 995 мм, колесная база — 2 500 мм) дебютировал в Индии в 2016 году, в этой стране и налажено производство «паркетника», только там его пока и продают. Летом 2018-го на индийский рынок выйдет посвежевшая модель. По данным местных СМИ, обновление оказалось скромным: палитра цветов кузова кросса пополнилась оранжевым «металликом», также у модели появились черные 17-дюймовые диски колес. В салоне используется черный пластик вместо прежнего темно-серого. Еще для интерьера предусмотрены новые цветные декоративные вставки.

По предварительной информации, Maruti Suzuki Vitara Brezza лишился самой дешевой «пустой» комплектации, в которой «паркетник» был оснащен лишь водительским «эйрбегом». Таким образом, уже в «базе» кроссовер теперь будет доступен с двумя подушками безопасности, ABS и EBD, задними датчиками парктроника. Нового оборудования не предвидится: в топовой версии кросса по-прежнему имеются мультимедийная система, камера заднего вида и климат-контроль.

Vitara Brezza предложат с прежним турбодизелем 1.3 DDiS (90 л.с., 200 Нм), работающим в паре с пятиступенчатой «механикой». Позже у модели может появиться бензиновый двигатель 1.5 и роботизированная коробка передач. Привод у всех версий — только передний.

На фото: дореформенная версия Maruti Suzuki Vitara Brezza

Премьера посвежевшего кроссовера намечена на июнь. Цена пока не объявлена, но Vitara Brezza наверняка подорожает. Дореформенный «паркетник» стоит от 728 000 рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 689 000 рублей по актуальному курсу. Отметим, модель Maruti Suzuki является самым продаваемым кроссовером Индии: в 2017-м было реализовано 140 945 таких автомобилей (седьмое место в общем рейтинге самых популярных авто Индии).

Ранее стало известно о том, что компактный кросс Vitara Brezza на индийском рынке будут продавать еще и под брендом Toyota : Сузуки и Тойота договорились о взаимном «обмене» моделями.

По материалам: www.kolesa.ru