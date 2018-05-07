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Лидирующие позиции JAC MOTORS
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Лидирующие позиции JAC MOTORS 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
23 апреля 2018, на северо-востоке Китая, в городе Далянь прошла ежегодная международная дилерская конференция — JAC 2018.
На конференции присутствовало высшее руководство компании: г-н Ан Джин, Председатель правления и секретарь партийного комитета JAC Motors, г-н Ксиан Ксинчу, Генеральный директор JAC Motors, Заместитель генерального директора JAC Motors, г-н Се Кайрон и др.
В мероприятии приняли участие свыше 200 представителей дистрибьюторов, из более 100 стран нашей планеты.
Российскую Федерацию представили представитель компании дистрибьютора «Джак Автомобиль» Московченко Илья и три представителя официальной дилерской сети: Директор ООО «КомТранс-НН» Тикин Иван, Генеральный Директор ООО «Дакар-Авто» Васько Дмитрий, Генеральный директор ООО ПТЦ «КомТранс Юг» Климов Сергей.
Г-н Ан Джин выразил искреннюю благодарность всем представителям корпорации JAC Motors и поделился с ними планами о глобальном развитии автомобильной промышленности, её новых тенденциях и возможностях под эгидой госпрограммы «Один путь, один пояс».
В 2017 году JAC Motors на 15% увеличила общий объем экспортных продаж, что составило около 66 000 единиц.
По итогам 2017 года JAC Motors заняла первое место среди китайских производителей в экспорте высококачественных легких коммерческих автомобилей, где общий объем экспорта составил 17 500 единиц, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так же JAC Motors стала лидером среди автопроизводителей Китая в экспорте внедорожников. Для легковых автомобилей общий объем экспорта составил 46 000 единиц, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Во время конференции проходили деловые переговоры, тест-драйвы, маркетинговый форум и другие мероприятия.
Руководство компании JAC MOTORS высоко оценило отличную команду дистрибьюторов и каждого человека лично. Лучшие дистрибьюторы получили признание и награды в рамках корпоративного конкурса JAC MOTORS BRAND STAR AWARDS 2017. Так же призы по разным направлениям бизнеса получили другие участники мероприятия. Российское представительство JAC было награждено за успехи в продвижении бренда на территории России.
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