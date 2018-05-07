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Парень доигрался в шашки на BMW M3
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Парень доигрался в шашки на BMW M3 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В данном случае все именно так и получилось. Лихой пилот на BMW M3 E46 решил записать красивый зрелищный ролик, но не на Нюрбургринге, а с вышиванием в потоке. Получилось то, что получилось. Парню повезло, что из-за его глупости никто не пострадал.
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