Какие кроссоверы и внедорожники сделали «кассу» в первом квартале

Какие кроссоверы и внедорожники сделали «кассу» в первом квартале Аналитики «Автостат Инфо», изучив рынок новых SUV в первом квартале 2018 года, составили список кроссоверов и внедорожников, с продажи которых был получен наибольший объем денежных средств.

Самым доходным SUV стал в этот период Hyundai Creta. С января по март 2018 года в России было продано 15 227 таких машин на общую сумму 16 млрд рублей. Второе место в рейтинге доходности сегмента SUV занимает модель Volkswagen Tiguan. Этот кроссовер разошелся на рынке России в I квартале тиражом 6666 ед. На продаже такого количества машин дилеры заработали 11,68 млрд рублей. На третьем месте в рейтинге находится Toyota RAV4. Выручка от реализации этой модели (продано 6262 авто) в отчетный квартал составила 11,57 млрд рублей. На продаже кроссоверов KIA Sportage в этот период (реализовано 6463 авто) авторитейлеры заработали 9,66 млрд рублей, а с реализации внедорожников Toyota Land Cruiser (всего 3275 ед.) получили 9,5 млрд рублей.