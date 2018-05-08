Какие кроссоверы и внедорожники сделали «кассу» в первом квартале Аналитики «Автостат Инфо», изучив рынок новых SUV в первом квартале 2018 года, составили список кроссоверов и внедорожников, с продажи которых был получен наибольший объем денежных средств.
Самым доходным SUV стал в этот период Hyundai Creta. С января по март 2018 года в России было продано 15 227 таких машин на общую сумму 16 млрд рублей. Второе место в рейтинге доходности сегмента SUV занимает модель Volkswagen Tiguan. Этот кроссовер разошелся на рынке России в I квартале тиражом 6666 ед. На продаже такого количества машин дилеры заработали 11,68 млрд рублей. На третьем месте в рейтинге находится Toyota RAV4. Выручка от реализации этой модели (продано 6262 авто) в отчетный квартал составила 11,57 млрд рублей. На продаже кроссоверов KIA Sportage в этот период (реализовано 6463 авто) авторитейлеры заработали 9,66 млрд рублей, а с реализации внедорожников Toyota Land Cruiser (всего 3275 ед.) получили 9,5 млрд рублей.
В список самых доходных моделей сегмента SUV в отчетные январь-март 2018 года попали также Nissan X-Trail и Renault Kaptur. Всего было продано 4960 внедорожников Nissan X-Trail на 7,94 млрд рублей и 6210 внедорожников Renault Kaptur на 7,61 млрд рублей. В то же время российские покупатели приобрели 4398 кроссоверов Mazda CX-5 на 7,5 млрд рублей, а также купили 8637 внедорожников Renault Duster на 7,45 млрд рублей и 4308 ед. Mitsubishi Outlander на 7,11 млрд рублей. Согласно данным «Автостат Инфо», за первые три месяца 2018 года покупатели в РФ приобрели автомобилей сегмента SUV на сумму 258,2 млрд рублей.