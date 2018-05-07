Названы самые популярные модели SUV I квартала 2018 года

Аналитики изучили динамику продаж кроссоверов и вседорожников в России в I квартале 2018 года и назвали 10 самых популярных моделей на отечественном рынке. Результаты исследования опубликовало агентство «Автостат».

По подсчётам специалистов, всего за первые три месяца текущего года в нашей стране было продано 157 229 новых кроссоверов и вседорожников. Для сравнения, в том же отчётном периоде годом ранее насчитывалось 125 478 сделок. Общая доля продаж сегмента SUV превысила 42% (+0,8%).

Наиболее востребованным в России новым «паркетником» признан корейский Hyundai Creta — таких машин за отчётный период реализовано 15 764 штук. За ним следуют два прямых конкурента, созданных на одной платформе — Renault Duster (10 270 шт. ; +19,4%) и Renault Kaptur (7 659 шт. ; +27,5%).

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