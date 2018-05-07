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Новый Opel Mokka: первая информация и сроки выхода
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Новый Opel Mokka: первая информация и сроки выхода 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Компания Opel занимается разработкой нового поколения некогда популярного в России кроссовера Opel Mokka. Изначально предполагалось, что новый «Мокка» будет построен на платформе General Motors, но что-то пошло не так.
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