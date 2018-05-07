Продажи автомобилей Kia в России в апреле выросли на 22,4% — до 19,6 тыс. единиц

Около 19,6 тыс. автомобилей марки Kia было продано в России в апреле 2018 г., что на 22,4% больше по сравнению с результатом годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Kia в апреле реализовали 19 тыс. 591 автомобиль, что на 22,4% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2018 г. в России было продано 71 тыс. 787 автомобилей Kia, что на 34,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно предварительным оценкам, в апреле Kia удерживает первое место среди иностранных автомобильных брендов, представленных в России. При этом рыночная доля Kia составляет 13,1% по итогам апреля и 13,2% по итогам четырех месяцев 2018 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером продаж Kia на российском рынке остается модель Rio: в апреле 2018 г. было реализовано 8 тыс. 523 автомобиля (снижение на 4,7%), в том числе 2 тыс. 643 кросс-хэтчбека Rio X-Line. Второе место по объему продаж в линейке Kia в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 3 тыс. 96 покупателей, что на 25,4% выше показателя годичной давности. В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошло семейство cee'd с показателем 1 тыс. 848 автомобилей (рост составил 34,1%).