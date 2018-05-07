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Посмотрите, как Mercedes-Benz CLS 450 разгоняется до 256 километров в час
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Посмотрите, как Mercedes-Benz CLS 450 разгоняется до 256 километров в час 

Motor.ru 25 минут назад
Фото: Motor.ru
Авторы YouTube-канала AutoTopNL опубликовали ролик, на котором видно, как новый Mercedes-Benz CLS 450 разгоняется с места до максимальной скорости — 256 километров в час — за 34 секунды.
Под капотом автомобиля на видео установлен трехлитровый бензиновый агрегат мощностью 367 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. В паре с ним работает стартер-генератор EQ Boost, питающийся от 48-вольтовой бортовой сети. При интенсивных разгонах он может повышать отдачу двигателя на 22 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента. До «сотни» CLS 450 способен разгоняться за 4,8 секунды.
Цена Mercedes-Benz CLS 450 на российском рынке составляет минимум 5 650 000 рублей. Уже в базовом оснащение модель комплектуется светодиодной оптикой, доводчиками дверей, системой мониторинга слепых зон, автоматического торможения и помощи при парковке.
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