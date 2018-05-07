Фары для новой Lada Granta будут делать узбеки

В частности, на заводе станут производить фары для модели Granta, которая получит новый фирменный дизайн АвтоВАЗа . Об этом сообщает правительственный портал Республики Узбекистан.

"Будут изготавливаться и поставляться на предприятия компании АвтоВАЗ передние фары для автомобиля Lada Granta FL, номерные лампы Lada Vesta SW/SW Cross, а также около десяти видов освещающих ламп для автомобилей Lada 2190, Lada 2191, Lada 8450, Lada 1117 и Lada 1119", — отмечается в сообщении.

СП ООО «УзЧасис» было основано в октябре 2008 года акционерным обществом «Узавтопром» и южно-корейской компанией AMS Co. Ltd. Уставной фонд предприятия составлял 5,95 млн долларов, причем доля узбекской стороны составила 70%. В настоящее время завод специализируется на производстве автомобильных фар и фонарей из полимерных материалов для моделей Chevrolet и Ravon, выпускаемых в Узбекистане и Бразилии. Годовая мощность — 270 тысяч комплектов. На предприятии установлено оборудование из Кореи (LS, Hankook), Германии (OErlicon) и Японии (Meiki, Yaskawa).

Для реализации проекта с АвтоВАЗом на заводе обещают применять современные технологии индийской компании Neolite Zkw Lightngs Pvt Ltd и немецкой Genter Service GmbH. Дополнительно будет создано 35 новых рабочих мест.

О новой Lada Granta «РГ» писала уже не раз — машину неоднократно замечали на тестах в Самарской области, а также показывали на эскизах. Известно, что у автомобиля изменится решетка радиатора, будут новые фары, крышки капота и багажника, а также оба бампера. Спереди появится новый «шильдик» с полными парусами, а на задней панели багажника — название Lada, выложенное крупными литерами. Туда же перенесут и номерной знак. Кроме того, Granta получит новую панель приборов и систему дистанционного управления и мониторинга Lada Connect. Она позволит владельцу выполнять ряд простых процедур с машиной со своего смартфона. В техническом плане изменений не ожидается.

По предварительной информации, обновленную Lada Granta представят на Московском международном автосалоне, который откроется в конце августа текущего года. Производство машины начнется, вероятно, сразу после премьеры.

Что касается других перечисленных в сообщении моделей, то речь идет о прежней линейке Lada — Granta (седан и лифтбек), Kalina (универсал и хэтчбек) и Largus.