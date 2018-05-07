Чего ждать от нового Opel Mokka X?

Кроссовер Opel Mokka, сменивший после рестайлинга имя на Mokka X, является весьма популярным в Европе. Да и в России эти компактные коренастые машинки далеко не редкость — незадолго до ухода массовых марок General Motors из нашей страны модель успела снискать любовь российских автомобилистов. Также, автомобиль имеет большую армию поклонников в Англии, продаваясь там под брендом Vauxhall , и даже в Штатах, где он известен как Buick Encore.

Но с 2012 года прошло уже немало времени и Mokka X, дабы не проиграть ежегодно ужесточающуюся конкурентную борьбу в классе субкомпактных SUV, обязан идти в ногу с трендами дизайна и технологий. Разработка второго поколения кроссовера стартовала еще при GM, однако потом проект был похоронен, ведь американская штаб-квартира избавилась от убыточного европейского актива, продав Opel французскому альянсу Groupe PSA, куда входят Peugeot Citroen и DS.

К счастью, перейдя под гостеприимный «зонтик» PSA, модель не окончит свой путь, а продолжит развиваться, но уже на новой технической базе. Деталями о будущем кроссовере Mokka X второго поколения поделился шеф Vauxhall (бренд также перешел французам) Михаэль Лошеллер , рассказавший изданию Carbuyer, чего же стоит ожидать от реинкарнации бестселлера Opel. Самым главным откровением стало то, что автомобиль будет приходится соплатформенником будущим поколениям Peugeot 2008 и DS3 Crossback.

Таким образом, «заморозившись» на время перехода под управление PSA, проект вновь ожил и теперь продвигается ускоренными темпами. Кроме того, топ-менеджер подчеркнул, что переход на французское «железо» обусловлен перспективами электрификации модели. Что же касается отличий нового Мокка от предшественника, то в их числе увеличение длины кузова на 30 мм, сопровождающееся увеличением длины колесной базы для комфорта пассажиров второго ряда и более широкая колея. Поэтому, не исключено, что новинка переместится выше Crossland X в ассортименте производителя.

Вторая генерация Opel Mokka X должна быть полностью готова и запущена в производство к 2020 году. Что интересно, пока производитель не решил сохранить ли для модели опциональный полный привод или ограничиться стандартным французским FWD.