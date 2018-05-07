Чего ждать от нового Opel Mokka X? 

Кроссовер Opel Mokka, сменивший после рестайлинга имя на Mokka X, является весьма популярным в Европе. Да и в России эти компактные коренастые машинки далеко не редкость — незадолго до ухода массовых марок General Motors из нашей страны модель успела снискать любовь российских автомобилистов. Также, автомобиль имеет большую армию поклонников в Англии, продаваясь там под брендом Vauxhall, и даже в Штатах, где он известен как Buick Encore.
Но с 2012 года прошло уже немало времени и Mokka X, дабы не проиграть ежегодно ужесточающуюся конкурентную борьбу в классе субкомпактных SUV, обязан идти в ногу с трендами дизайна и технологий. Разработка второго поколения кроссовера стартовала еще при GM, однако потом проект был похоронен, ведь американская штаб-квартира избавилась от убыточного европейского актива, продав Opel французскому альянсу Groupe PSA, куда входят Peugeot, Citroen и DS.
К счастью, перейдя под гостеприимный «зонтик» PSA, модель не окончит свой путь, а продолжит развиваться, но уже на новой технической базе. Деталями о будущем кроссовере Mokka X второго поколения поделился шеф Vauxhall (бренд также перешел французам) Михаэль Лошеллер, рассказавший изданию Carbuyer, чего же стоит ожидать от реинкарнации бестселлера Opel. Самым главным откровением стало то, что автомобиль будет приходится соплатформенником будущим поколениям Peugeot 2008 и DS3 Crossback.
Таким образом, «заморозившись» на время перехода под управление PSA, проект вновь ожил и теперь продвигается ускоренными темпами. Кроме того, топ-менеджер подчеркнул, что переход на французское «железо» обусловлен перспективами электрификации модели. Что же касается отличий нового Мокка от предшественника, то в их числе увеличение длины кузова на 30 мм, сопровождающееся увеличением длины колесной базы для комфорта пассажиров второго ряда и более широкая колея. Поэтому, не исключено, что новинка переместится выше Crossland X в ассортименте производителя.
Вторая генерация Opel Mokka X должна быть полностью готова и запущена в производство к 2020 году. Что интересно, пока производитель не решил сохранить ли для модели опциональный полный привод или ограничиться стандартным французским FWD.