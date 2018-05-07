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Mercedes начал выпускать запчасти для машины 1954 года
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Mercedes начал выпускать запчасти для машины 1954 года 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Количество поклонников ретро-автомобилей в мире растет, и автоконцерны не хотят оставаться в стороне от прибыльного направления. Некоторые, как, например, Jaguar Land Rover, уже поставили на поток реставрацию и даже производство коллекционных машин. Другие только входят «в тему» и предлагают клиентам новые услуги.
Концерн Daimler возобновил выпуск кузовных панелей для легендарного спорткупе Mercedes 300 SL Gullwing, которое увидело свет в 1954 году. Всего было выпущено 1400 экземпляров этой модели, и цена ухоженного автомобиля с историей может превышать миллион евро! На сегодняшний день это один из самых почитаемых классических «Мерседесов» у коллекционеров.
Путем 3D-сканирования реальных кузовов Mercedes получает очертания нужных деталей. Заготовки панелей создаются на современном высокотехнологичном оборудовании, однако финальную доводку проводят вручную, дорабатывая элемент деревянным молотками. Окраска в оригинальный цвет машины производится при предоставлении серийного номера конкретного автомобиля. Цены за такой труд кусаются. Одна кузовная деталь стоит от 2975 до 14 975 евро! Однако на фоне общей стоимости автомобиля это не так уж и дорого.
Отметим, что ранее Daimler стал предлагать владельцам Mercedes 300 SL Gullwing оригинальную ткань отделки интерьера. Ее изготавливает та же фирма, что и 60 лет назад.
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