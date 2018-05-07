Видео: Инфернальный рык самодельного мотора V8 объемом всего 1,2 литра

Конструктор Рис Дэвис вдохновился работой Виктора Франкенштейна и собрал у себя в мастерской из двух двигателей Yamaha объемом в 600 кубов один восьмицилиндровый движок V8 объемом в 1,2 литра. Вышел настоящий монстр, который, хоть и не сразу завелся, но зато потом выдал такой инфернальный злобный рык, за которой отдал бы душу любой фанат мощных машин.

К сожалению, информации как о самом механике, так и о судьбе двигателя мало.

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