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Видео: Инфернальный рык самодельного мотора V8 объемом всего 1,2 литра
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Видео: Инфернальный рык самодельного мотора V8 объемом всего 1,2 литра 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Конструктор Рис Дэвис вдохновился работой Виктора Франкенштейна и собрал у себя в мастерской из двух двигателей Yamaha объемом в 600 кубов один восьмицилиндровый движок V8 объемом в 1,2 литра. Вышел настоящий монстр, который, хоть и не сразу завелся, но зато потом выдал такой инфернальный злобный рык, за которой отдал бы душу любой фанат мощных машин.
К сожалению, информации как о самом механике, так и о судьбе двигателя мало.
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