Renault представит Duster «поколения 2.5» 

Кроссовер Duster второго поколения под маркой Dacia был официально представлен осенью прошлого года на Франкфуртском автосалоне. По некоторым данным, в конце следующего года машину уже ждет глобальное обновление.
Речь идет о так называемом «поколении 2.5»: кузов трогать не станут, зато заменят платформу — нынешнюю Global Access (бывшая В0) на современную модульную от последнего поколения Renault Clio. Такой «гибрид» появится на рынках некоторых азиатских стран. В России и Европе будет продаваться обычный Duster второго поколения. К нам он, кстати, пока не спешит, и в текущем году эта модель вряд ли появится на российском рынке.
Напомним, что в конце августа на Московском автосалоне компания Renault проведет мировую премьеру абсолютно нового кроссовера. Это глобальная модель, которую первыми получат российские дилеры. По имеющейся информации, речь идет о купе-кроссовере на платформе Global Access, более крупном и дорогом, нежели Duster и Kaptur. Под этот автомобиль уже модернизируется сборочная линия на столичном заводе Renault.