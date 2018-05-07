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Названы российские цены на новый Bentley Continental GT
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Названы российские цены на новый Bentley Continental GT 

Motor.ru 49 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Bentley назвала российские цены на купе Continental GT нового поколения. Модель оценили минимум в 14 290 000 рублей, в лимитированной особой версии First Edition — 16 490 000 рублей. У дилеров машины появятся в августе текущего года.
Bentley Continental GT оснащается шестилитровым двигателем W12 с двумя турбинами. Отдача агрегата составляет 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. С места до 100 километров в час двухдверка разгоняется за 3,7 секунды, а ее максимальная скорость составляет 333 километра в час.
Купе Bentley Continental GT комплектуется 22-дюймовыми колесными дисками, пневмоопорами с адаптивными амортизаторами, электромеханическими активными стабилизаторами поперечной устойчивости, работающими от 48-вольтовой бортовой сети.
Помимо этого, модели положена мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, светодиодные матричные фары, система ночного видения, активный круиз-контроль, система распознавание дорожных знаков, камеры кругового обзора, система удержания в полосе, а также проекционный дисплей.
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