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Новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет в Россию
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Новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет в Россию 

Car.ru 48 минут назад
Фото: Car.ru
Автокомпания Volkswagen только ведет подготовку к премьере серийной версии нового пакетника Tharu, а в сети уже опубликованы первые «живые» фотоснимки авто.
Отметим, что концептуальный Powerful Family SUV продемонстрировали на автовыставке в Пекине. Однако, судя по шильдику, который расположен на пятой двери, к дилерам модель приедет под названием Tharu.
В продажу новый кроссовер поступит будущей осенью. Выпускать машину будет совместное предприятие концернов Volkswagen и SAIC.
По предварительной информации, VW Tharu будет лежать на той же архитектуре, что и Skoda Karoq. В моторном отсеке паркетника расположатся турбодвигатели объёмом 1,2 и 1,4 литра, мощность которых 116 и 150 л.с. соответственно. Сочетаться с ними будет механическая трансмиссия на 6 ступеней или робот 7DSG. Тип привода только передний.
Добавим, что производитель планирует сделать Volkswagen Tharu глобальной моделью и выпуск ею будет налажен на территории России, Мексики и Аргентины.
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