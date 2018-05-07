Новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет в Россию

Автокомпания Volkswagen только ведет подготовку к премьере серийной версии нового пакетника Tharu, а в сети уже опубликованы первые «живые» фотоснимки авто.

Отметим, что концептуальный Powerful Family SUV продемонстрировали на автовыставке в Пекине. Однако, судя по шильдику, который расположен на пятой двери, к дилерам модель приедет под названием Tharu.

В продажу новый кроссовер поступит будущей осенью. Выпускать машину будет совместное предприятие концернов Volkswagen и SAIC.

По предварительной информации, VW Tharu будет лежать на той же архитектуре, что и Skoda Karoq. В моторном отсеке паркетника расположатся турбодвигатели объёмом 1,2 и 1,4 литра, мощность которых 116 и 150 л.с. соответственно. Сочетаться с ними будет механическая трансмиссия на 6 ступеней или робот 7DSG. Тип привода только передний.

Добавим, что производитель планирует сделать Volkswagen Tharu глобальной моделью и выпуск ею будет налажен на территории России, Мексики и Аргентины.