Autocar тестировал BMW X7 до премьеры

Журналисты известного автопрортала Autocar сумели получить для тестов автоновинку — BMW X7. Немецкие автопроизводители предложили сразу несколько версий для тест-драйва: гибридную, бензиновую и дизельную.

Участники тест-драйва отмечают, что любезно предоставленные им машины были покрыты плотным камуфляжем как снаружи, так и внутри.

Но это не помешало представителям Autocar приметить довольно сильное сходство автоновинки с предыдущей автомоделью X5.

Однако "семерка" явно выигрывает у предшественницы в габаритах. Кузов стал больше и просторнее. А система откидывания средних кресел делает проход к задним сиденьям более комфортным.

Как сообщается, "семерка" будет выпускаться не только в семиместном исполнении, а и в шести— и пятиместном. Известно также, что немецкие конструкторы готовят сюрприз — "заряженную" модификацию X7 M с мотором порядка 600 л.с.

Официально обсуждаемая автомодель ожидается в 2019 году.