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Autocar тестировал BMW X7 до премьеры
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Autocar тестировал BMW X7 до премьеры 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Журналисты известного автопрортала Autocar сумели получить для тестов автоновинку — BMW X7. Немецкие автопроизводители предложили сразу несколько версий для тест-драйва: гибридную, бензиновую и дизельную.
Участники тест-драйва отмечают, что любезно предоставленные им машины были покрыты плотным камуфляжем как снаружи, так и внутри.
Но это не помешало представителям Autocar приметить довольно сильное сходство автоновинки с предыдущей автомоделью X5.
Однако "семерка" явно выигрывает у предшественницы в габаритах. Кузов стал больше и просторнее. А система откидывания средних кресел делает проход к задним сиденьям более комфортным.
Как сообщается, "семерка" будет выпускаться не только в семиместном исполнении, а и в шести— и пятиместном. Известно также, что немецкие конструкторы готовят сюрприз — "заряженную" модификацию X7 M с мотором порядка 600 л.с.
Официально обсуждаемая автомодель ожидается в 2019 году.
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