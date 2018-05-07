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CarPlay научили работать без проводов
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CarPlay научили работать без проводов 

Apple Insider 32 минуты назад
Фото: Apple Insider
Во всех автомобилях с поддержкой CarPlay технология на данный момент реализована по проводному способу — другими словами, для активации функции необходимо обязательно подключить iPhone кабелем. Новатором здесь неожиданно выступили инженеры Mercedes-Benz, которые представили второй автомобиль, в котором CarPlay может работать без проводов.
Представители концерна Daimler подтвердили изданию MacRumors, что новый A-Class действительно будет поддерживать CarPlay в беспроводном режиме. Пользователю достаточно будет подключить смартфон с помощью Bluetooth, после чего автомобиль распознает iPhone и предложит использовать CarPlay. Новая система мультимедиа получила название MBUX.
Сообщается, что технология будет работать во всех автомобилях A-Class, а значит, и российские покупатели смогут воспользоваться CarPlay без проводов. Первым автомобилем с беспроводной поддержкой технологии стал BMW 5 серии, представленный в 2017 году. Сама Apple продемонстрировала работу CarPlay без проводов еще на презентации iOS 9.
Сейчас большинство владельцев iPhone ищут автомобиль с поддержкой CarPlay. При этом треть пользователей использует технологию как медиацентр, еще треть предпочитает обращаться к CarPlay только во время навигации.
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