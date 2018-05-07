Mercedes-Benz CLS получил двухлитровый турбомотор

Состав силовой гаммы «четырехдверного купе» пополнился бензиновым четырехцилиндровым двигателем.

У модели Mercedes-Benz CLS третьего поколения бензиновая «турбочетверка» появилась впервые. У первой генерации были только шести и восьмицилиндровые моторы, у второй появился четырехцилиндровый битурбированный дизель объемом 2,1 литра, а сейчас дошла очередь до бензинового движка.

Mercedes-Benz CLS 450 AMG Line

Напомним, на старте продаж модель была доступна с двумя вариантами дизельного двигателя объемом 2,9 литра — 286-сильный у CLS 350 d и 340-сильный у CLS 400 d, а также с 367-сильным бензиновым V6 объемом 3,0 литра в CLS 450. Под капотом новой версии, получившей индекс CLS 350, устанавливается новый мотор M264, впервые появившийся на E-Class осенью прошлого года.

Mercedes-Benz CLS 450 AMG Line

Двухлитровый битурбированный мотор поддерживается гибридной системой EQ-Boost — стартер-генератор с ременным приводом, питающийся от 48-вольтовой системы. ДВС выдает 299 л.с. и 400 Нм, а компактный электромотор — 14 л.с. и 150 Нм. Последний задействуется при разгоне и для быстрого запуска бензинового мотора.

В Европе Mercedes-Benz CLS 350 будет доступен в задне— и полноприводном исполнении, тогда как россиянам модель будет предложена только с приводом на все колеса. Правда, на немецком и британском сайтах марки новинка еще не появилась. Автомобиль с таким мотором, спаренным с девятискоростной автоматической коробкой передач способен набирать первую «сотню» за 6,2 секунды и разгоняться до ограниченной электроникой максимальной скорости 250 км/ч.

Mercedes-Benz CLS 450 AMG Line

Купить новинку в России можно будет по стартовой цене 5 100 000 рублей только в исполнении Sport. Список оборудования Mercedes-Benz CLS 350 включает: кожаный салон, матричную оптику, камеры заднего вида, обогрев руля и передних кресел, 19-дюймовые колеса и другие опции. Отметим, что дизельный вариант CLS 350 d с 249-сильным мотором в исполнении Elegance обойдется в 4 950 000 рублей.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о выходе на российский рынок обновленного Mercedes-Benz C-Class.

По материалам: www.kolesa.ru